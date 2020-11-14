الحكيم: المشاركة الواسعة في الانتخابات تحقق التغيير وقادرة على تحريك المعادلة

2020/11/14 | 20:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد دعا رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم، السبت، إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات، قائلاً إنها “تحقق التغيير وقادرة على تحريك المعادلة”، فيما أكد أن إدارة الموارد المالية “حق حصري” للحكومة الاتحادية ولا يمكن لأي جهة “أن تختزل ما تملك وتطالب الدولة بما تبقى”.وقال مكتب الحكيم في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، …

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