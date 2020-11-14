رسول يكشف نتائج عملية تطهير مناطق جنوب نهر الفرات وصحراء الشامية في الانبار

2020/11/14 | 20:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء، يحيى رسول، اليوم السبت، نتائج تطهير مناطق جنوب نهر الفرات وصحراء الشامية في الانبار.

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