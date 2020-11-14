وزير الدفاع الاميركي الجديد : يجب ان تنتهي كل الحروب ويعود كل جنودنا الى الوطن

2020/11/14 | 20:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني- قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، كريستوفر ميللر، في رسالته الأولى إلى القوات الأمريكية بعد تعيينه من قبل الرئيس دونالد ترامب، إنه “حان وقت العودة إلى الوطن”.وكتب ميللر في مذكرة أرسلها إلى جميع العاملين في وزارة الدفاع: “يجب أن تنتهي كل الحروب… إنهاء الحروب يتطلب التنازلات والشراكة.لقد واجهنا التحدي.أعطيناها […]

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