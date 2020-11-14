الامن النيابية تؤكد بدء فرض القانون في ابي صيدا

2020/11/14 | 20:47 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، السبت، عن اعطاء ضوء اخضر للقيادات الامنية لانهاء نزاعات ابي صيدا في ديالى.

وقال العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” وفد امني رفيع برئاسة مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي وصل الى مركز ناحية ابي صيدا(30كم شمال شرق بعقوبة) للاطلاع ميدانيا على مستجدات الاوضاع الامنية خاصة بعد النزاعات الدامية التي مرت بها الناحية على مدار اشهر كان اخرها قبل 3 ايام”.

واضاف، ان “ضوء اخضر اعطي للقيادات الامنية بانهاء مشكلة النزاعات العشائرية في ابي صيدا بشكل جذري وتعقب واعتقال كل المطلوبين للقضاء وفرض سلطة القانون ومعالجة كل الظواهرالسلبية التي تسببت في ضرر بالغ لالاف العوائل ودفعت بعضها للنزوح الى مناطق اخرى”.

واشار الى ان “امن ابي صيدا مهم جدا لامن ديالى بسبب التحديات المحيطة بها وتداعيات النزاعات واحتمالية انتقالها الى مناطق اخرى بسبب التداخل مؤكدا بان هناك اصرار على حسم الموقف الامني في الناحية التي عانت الكثير بسبب النزاعات العشائرية في الاشهر الاخيرة”.انتهى 25 ف

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