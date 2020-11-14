2020/11/14 | 20:50 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مستشار البنتاغون يفجر فضيحة رشوة تتعلق بدعم واشنطن لإسرائيل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/14 | 20:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار البنتاغون يفجر فضيحة رشوة تتعلق بدعم واشنطن لإسرائيل) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار البنتاغون يفجر فضيحة رشوة تتعلق بدعم واشنطن لإسرائيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).