لجنة المرأة تتحدث عن قانون مناهضة العنف الأسري ومشروع الناجيات الإيزيديات

2020/11/14 | 20:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

كشفت لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية، السبت، وجود مشاكل داخل قانون مناهضة العنف الأسري، موضحة ان القانون يحتاج إلى تقارب في وجهات النظر لتشريعه، معلنة قرب التصويت على مشروع الناجيات الإيزيديات، مبينة ان المشروع يتضمن تعويضا ماليا ولجميع الضحايا من المكونات الأخرى.

جاء ذلك في تصريح لعضو اللجنة، النائب، ريزان شيخ دلير، لوسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم، (14 تشرين الثاني 2020)، قالت فيه ان "قانون مناهضة العنف الأسري لم يصل إلى اللجان المختصة في البرلمان".

وأضافت دلير، أن "رئاسة البرلمان أكدت وجود مشاكل في داخل القانون ويحتاج إلى تقارب في وجهات النظر لتشريعه".

وتابعت، أن "مشروع الناجيات الإيزيديات تمت قراءته القراءة الثانية في البرلمان وننتظر التصويت عليه في غضون الأسبوعين المقبلين".

وأشارت دلير، إلى أن "مضامين المشروع مختصة بتعويض الناجيات الإيزيديات وجميع الضحايا من المكونات الأخرى بتحديد تعويض مالي ضمن المشروع".

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