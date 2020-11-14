إبطال مفعول اجسام مفخخة والاستيلاء على اسلحة متنوعة شرقي الفلوجة 

2020/11/14 | 21:05 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..

اعلن مصدر امني في مديرية الاستخبارات العسكرية، السبت، ابطال مفعول اجسام مفخخة شديدة الانفجار والاستيلاء على اسلحة متنوعة الانفجار بحملة دهم وتفتيش شرقي مدينة الفلوجة.

وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/ ان “قوة امنية من مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرق العاشرة وبالتنسيق مع بقية القطعات العسكرية نفذت حملة تفتيش استهدفت مناطق مختلفة من قضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة ، تمكنت من خلالها من ابطال مفعول 23 عبوة ناسفة على شكل صفيحة”.

واضاف المصدر ان “القوات الامنية تمكنت من الاستيلاء على 10 غالونات سعة 20 لتر تحوي على مادة السيفور شديدة الانفجار بالإضافة الى قنينة اوكسجين وصاروخ”، مبينا ان “فرقة معالجة المتفجرات قامت بإبطال مفعول المواد المضبوطة دون وقوع أي اصابات في صفوف القوات المداهمة”.

واوضح ان “المواد المضبوطة من مخلفات عصابات داعش الاجرامية ابان سيطرته على مناطق مختلفة شرقي مدينة الفلوجة”، لافتا الى ان “معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من العثور على العبوات الناسفة ومساطر التفجير وابطال مفعولها “.



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