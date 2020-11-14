بمشاركة شباب من محافظات العراق.. اطلاق مشروع / شبابنا صناع الحياة / في جامعة البصرة

2020/11/14 | 21:07 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / اعلن المركز الثقافي في جامعة البصرة عن اطلاق مشروع / شبابنا صناع الحياة /بمشاركة مجموعة من شباب محافظات العراق وعدد من المثقفين .ويهدف المشروع الذي اطلق بحضور رئيس جامعة البصرة الدكتور سعد شاهين حمادي ، الى تبني الشباب وتأهيلهم وتشجيعهم وتطوير طاقاتهم الإبداعية ومهاراتهم ليكونوا مبدعين ومساهمين في الحراك الابداعي.تضمن حفل الاعلان كلمات رئيس جامعة البصرة ومدير المركز الثقافي عبد الكريم عبود " الذي ذكر في كلمته " ان الجامعة تفتح أبوابها للشباب لقدرتها على التواصل مع هذه الشريحة والأخذ بايديهم نحو بناء حياة أفضل؛ مشيرا الى :"ان المركز الثقافي برسالته مصمم ، بهذا المشروع ، على ان يقدم خبراته المعرفية والاجتماعية والإنسانية والثقافية لهذه الشريحة حتى تطل على العالم من أوسع نافذة المعرفة والعلم التي لم توصد لتبقى مشرعة للعطاء والعمل الجاد المخلص".ويتضمن المشروع عدة مراحل ، الاولى جمع الشباب وفرزهم وتصنيفهم حسب هواياتهم واهتماماتهم وقدراتهم الإبداعية، والمرحلة الثانية مرحلة التكوين والاعداد بجلب أساتذة جامعيين وأكاديميين ومختصين من داخل وخارج الجامعة لعقد الندوات واقامة الورش واللقاءات المعرفية والتطويرية.والمرحلة الثالثة تقديم المنجز الابداعي للشباب الى المجتمع من خلال منصات فاعلة في الابداع ، والمرحلة الرابعة هي تقويم الفترة الماضية لتحديد نقاط الضعف والقوة في مؤتمر تقويمي ./انتهى

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