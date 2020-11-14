الاعرجي : الانتصار الاول على داعش انطلق من ديالى بتعاون كل الاجهزة الامنية ولابد من ادامة هذا الانتصار

2020/11/14 | 21:07 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكد قاسم الاعرجي مستشار الامن القومي :" ان الانتصار الاول على داعش انطلق من ديالى بتعاون كل الاجهزة الامنية ".وقال بيان للمكتب الاعلامي لمستشار الامن القومي تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :"تنفيذاً لقرار المجلس الوزاري للامن الوطني تكليف الاعرجي، بمتابعة الوضع الامني لمحافظة ديالى، وصل الاعرجي اليوم السبت، الى محافظة ديالى للإشراف ميدانيا على الوضع الأمني في المحافظة، يرافقه وفد أمني كبير، ضم نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري والفريق عامر صدام وكيل استخبارات الداخلية واللواء الركن فائز المعموري مدير الاستخبارات العسكرية وممثل مدير جهاز الأمن الوطني".واجتمع الاعرجي فور وصول الوفد ، بحسب البيان , بمقر قيادة العمليات بالقيادات الأمنية والاستخبارية، بحضور رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة محافظ ديالى مثنى التميمي وقائد عمليات ديالى وقائد شرطة ديالى ومديري الأجهزة الأمنية والاستخبارية ومسؤول محور الحشد الشعبي .وأكد الأعرجي :" ان الانتصار الأول على داعش انطلق من ديالى بتعاون كل الاجهزة الأمنية، واليوم لا خيار للأجهزة الأمنية الا أن تعمل بروح الفريق الواحد لادامة الانتصار " .وزار الأعرجي والوفد المرافق له ناحية أبي صيدا التابعة لقضاء المقدادية، ووجه بتفعيل وتنفيذ أوامر القبض على المتهمين والقتلة والمجرمين الذين يعيثون بأمن المواطن والناحية.



وقد وجه نائب قائد العمليات المشتركة بتعزيز القوات الامنية في ديالى من خلال إرسال أفواج من خارج المحافظة لتنفيذ الواجبات .



واشار مستشار الامن القومي الى :" ان هناك اهتماما من الحكومة العراقية بالمحافظة ،خصوصا وان التوجيهات تقضي بتعزيز الأمن والاستقرار لأهالي ديالى .



وتم تكليف محافظ ديالى بتوفير الخدمات لأهالي المحافظة، كونها عراقا مصغرا وهي تمثل كل العراقيين"، مؤكدا انه :" لامكان للعابثين والمجرمين في المحافظة ".



كما زار الوفد مركز شرطة ابي صيدا ونقاط التفتيش في الناحية./انتهى2

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