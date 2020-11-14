الحكيم: المشاركة الواسعة في الانتخابات تحقق التغيير 

2020/11/14 | 21:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم، السبت، إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات، قائلاً إنها "تحقق التغيير وقادرة على تحريك المعادلة"، فيما أكد أن إدار...

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