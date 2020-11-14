2020/11/14 | 21:13 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | انباء عن تحرك فوج من قوات الرد السريع باتجاه ابو صيدا لفرض الامن وتفعيل مذكرات الاعتقال

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