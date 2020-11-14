2020/11/14 | 21:13 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | وفد امني رفيع الى ديالى لمتابعة تداعيات احداث ابو صيدا

الوفد الأمني يضم مستشار الأمن القومي ونائب قائد العمليات المشتركة

الوفد الأمني الى ديالى يطلع على أوامر القبض على اكثر من 50 شخصا بناحية ابو صيدا

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