2020/11/14 | 21:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

كشف عضو اللجنة الاقتصادية النيابية النائب ندى جودت، السبت، عن ما اسمته انبوب نفط من نوع اخر في البلاد قادر على اخراج البلاد من ازمتها المالية، موضحة ان هناك جهات متنفذة وقفت امام هذا الانبوب النفطي.

وقالت جودت في حديث لـ/ المعلومة/، ان “مزاد العملة في العراق يسبب في خروج اموال طائلة من العملة الصعبة الى خارج اسواره لافتة الى انها دعت منذ وقت مبكر في حكومة عادل عبد المهدي بفرض ضريبة قدرها 8% على المزاد من اجل استثماره ايرادات الهائلة والتي هي تشكل انبوب نفط اخر للاقتصاد الوطني قادرة على تامين جزء كبير من احتياجاته وسد نفقاته لو ادير بالشكل الصحيح من خلال قرارات حاسمة”.

واضافت، ان “رغم اهمية الموضوع الا انه للاسف جرى تسويفه وبقي معلق بسبب ضغط جهات متنفذة مؤكدا بان على حكومة الكاظمي الاستفادة من الموارد الكبية الغير نفطية في البلاد ومنها الاتصالات والضرائب ومواد العملة والمشتقات والعقارات م اجل تعظيم ايرادتها ومعالجة الازمة المالية مؤكدة ان الامر يحتاج الى قرارات حاسمة وفورية وتفاعل مع الوضع من اجل اخراج الاقتصاد من الوضع الراهن”.انتهى 25 ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاقتصاد النيابية: جهات متنفذة وراء تسويف ايرادات “انبوب نفطي” من نوع اخر) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاقتصاد النيابية: جهات متنفذة وراء تسويف ايرادات “انبوب نفطي” من نوع اخر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).