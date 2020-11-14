النجيفي والعبادي يناقشان تغيير المؤسسة التشريعية

2020/11/14 | 21:17 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس تحالف النصر حيدر العبادي، مع رئيس الجبهة العراقية اسامة النجيفي المؤسسة التشريعية وضرورة التغيير فيها.

وذكر بيان للجبهة العراقية تلقت7 سكاي نسخة منه، ان”النجيفي استقبل حيدر العبادي رئيس تحالف النصر، وحضر الاجتماع المعقود بين الطرفين قيادة الجبهة العراقية ، وقياديين في تحالف النصر”.

وأضافت، ان “النجيفي عرض رؤية الجبهة العراقية في الإصلاح ، والوضع العام في البلد”، مؤكدا على “الأهمية الاستثنائية للمؤسسة التشريعية وضرورة معالجة أوضاعها كونه يؤثر تأثيرا مباشرا على مجمل الفعاليات في العراق”.

وشدد النجيفي على “التغيير المنشود يتركز أساسا على رغبة وطنية ومسؤولية تاريخية في إصلاح الوضع لصالح أداء وطني قادر على تلبية مصالح الشعب العليا”.

من جانبه أكد العبادي على “ضرورة النجاح والنصر لأن ذلك يمنح الأمل في إحداث تغيير حقيقي يقف بوجه الفساد المتخادم مع الإرهاب”، مشيرا إلى أن “الفساد بلغ مراحل خطيرة بات حاجزا أما الرغبات والمبادرات النبيلة من أجل الإصلاح”.

وقال العبادي إن “مقياس المال والفساد ينبغي أن يسقط حرصا على البلد وحرصا على عدم إدخال المواطنين في مرحلة يأس من الإصلاح”، مشددا على أن” تحالفه يقدر عاليا الدوافع التي استندت عليها الجبهة العراقية ، وهو يدعمها ، فلا بد أن تنال دعم ومباركة الطيف الوطني بمختلف قواه السياسية”.

وتابع البيان “بعد ذلك بدأت مناقشة مفتوحة اشترك فيها جميع الحاضرين ، قوامها التأكيد على البعد الوطني ، وضرورة الإصلاح والتغيير في المؤسسة التشريعية ، وأن يتم السعي لتحقيق الهدف بطريقة يبعدها عن أي احتمال للفشل”.

وشدد الحاضرون على “السعي لكسب تأييد جميع القوى السياسية لإحداث التغيير المنشود ، والمضي قدما في مسيرة الإصلاح”.ا

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