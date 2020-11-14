آبل تدعم حواسبها اللوحية بميزات جديدة وعملية

2020/11/14 | 21:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت شركة آبل منذ مدة عن إطلاق تحديث جديد لأنظمة iPadOS المخصصة لحواسبها اللوحية، حمل معه العديد من الميزات المهمة للمستخدمين.

وأشارت آبل عند الإعلان عن التحديث الجديد لأنظمة iPadOS 14 إلى أن الحواسب اللوحية التي ستكون قادرة على تشغيل هذه النسخة من نظام التشغيل ستستفيد من العديد من المزايا الجديدة، منها مزايا تتعلق بالـ widgets وطريقة عرض الاختصارات على واجهات التشغيل، كما أن الواجهات ستكتسب ميزة Today View التي ستمكنهم من معرفة آخر المستجدات عن حالة الطقس وحالة الازدحام على الطرقات وأهم الإشعارات أو الرسائل التي ترد إلى التطبيقات التي يستخدمونها بشكل أساسي على أجهزتهم الذكية.

كما حملت نسخة iPadOS 14 الجديدة للمستخدمين أيضا ميزة تساعد على إظهار التطبيقات على شكل شريط جانبي على الشاشة لسهولة التنقل فيما بينها، ودعمت إمكانية بث الفيديوهات على “يوتيوب” بدقة 4K.

وتوفر هذه النسخة للمستخدمين أيضا دعما للجيل الثاني من أقلام آبل الذكية، والتي حصلت بدورها على العديد من الميزات الجديدة مثل ميزة التعرف على الكلمات والجمل المكتوبة يدويا وتحويلها إلى كلمات وعبارات بحروف طباعية مثل تلك التي تكتب عبر لوحات المفاتيح الإلكترونية في الحواسب الذكية.

والأهم من كل ما سبق هو أن نظام التشغيل الجديد سيسهل على مستخدمي حواسب آيباد استعمال منفذ USB-C الموجود في حواسبهم لتوصيل هذه الأجهزة بالعديد من أنواع الإلكترونيات والشاشات وأقراص التخزين الخارجية.

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