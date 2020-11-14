الاعرجي يكشف عن قرب وصول تعزيزات أمنية الى ديالى

2020/11/14 | 21:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ديالى كشف مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، السبت، عن قرب وصول تعزيزات أمنية الى ديالى لمنع تكرار الهجمات الارهابية.وقال الأعرجي وفقاً لقناة العراقية الرسمية، إن “ديالى تحظى باهتمام كبير من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وهنالك تعزيزات أمنية ستصل قريباً لديالى لمنع تكرار الهجمات الارهابية”.وأضاف أنه “تكليف محافظ ديالى بتوفير الخدمات كافة …

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