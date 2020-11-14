افتتاح مستشفى ' مظلة الاب' الخاص بكورونا في جمجمال

2020/11/14 | 21:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح يوم السبت، في جمجمال، مسشتفى " مظلة الاب" الخاص بالاصابات بفايروس كورونا المستجد.

وفي كلمة له بالمناسبة اعرب الدكتور صباح هورامي مديرية عام صحة السليمانية عن شكره لاهالي جمجمال وكل الخيرين الذين ساهموا بانجاز المستشفى، مؤكدا ان صحة السليمانية ستباشر سريعا، بتوفير كافة المستلزمات الطبية خدمة لاهالي جمجمال.

يشار الى ان مستشفى مظلة الاب الخاص بكورونا يتسع لـ 70 سرير، تأسس من خلال تبرعات الخيرين.

PUKmedia خاص‌

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