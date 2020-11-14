الصحة العالمية تسجل رقماً قياسياً جديداً لإصابات كورونا في العالم

2020/11/14 | 21:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أفادت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم السبت، بتسجيل 657 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم ما يمثل حصيلة قياسية لهذا المؤشر.وذكرت المنظمة، في إحصائية يومية خاصة بسير الجائحة، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العالم ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 657312 حالة ليبلغ 53164803.وتمثل هذه الحصيلة …

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