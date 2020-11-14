عواد: أعددنا منهاجاً متكاملاً لدعم عمل اللجنة الأولمبية

2020/11/14 | 21:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع- حسين عمار

أكد نائب رئيس اللجنة الأولمبية المنتخب، سلام عواد، اليوم السبت ، أعداد منهاج كامل لعمل اللجنة الأولمبية.

وقال عواد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "اللجنة المنتخبة حريصة على إعداد منهاج متكامل، وستعمل على تطبيقه بحذافيره بعد أن يتم الجلوس مع الجهات الحكومية المختصة وأخذ موافقاتها للشروع بذلك".

ولفت إلى أنه "بموجب هذا المنهاج سنشهد تغيرات كبيرة على صعيد المشهد الرياضي، لأننا حريصون على دفع العجلة الرياضية، لاسيما على صعيد الألعاب الأولمبية".

وكان سرمد عبد الإله، قد فاز في وقت سابق من اليوم السبت، بمنصب رئيس اللجنة الأولمبية بعد حصوله على 19 صوتاً فيما فاز سلام عواد بمنصب نائب رئيس اللجنة.

وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن سرمد عبد الإله فاز بمنصب رئيس اللجنة الأولمبية بعد حصوله على 19 صوتا مقابل 17 صوتا لمنافسه رعد حمودي.

وأضاف، أن "سلام عواد فاز بمنصب النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية".

وجرت انتخابات المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية العراقية بتصويت 36 عضوا من الهيأة العامة في فندق شيراتون بالعاصمة بغداد بحضور ممثلين عن اللجنة الأولمبية الدولية".

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