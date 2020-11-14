بعد اكتمال التحقيق بمجزرتي الخيلانية والفرحاتية.. تصريح رسمي عن موعد إعلان النتائج

2020/11/14 | 21:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

أكد المتحدث باسم العمليات المشتركة، تحسين الخفاجي، السبت، 14 تشرين الثاني، 2020، اكتمال نتائج التحقيق بمجزرتي الفرحاتية والخيلانية، مبينا أن الجهات المتورطة بالحوادث سيتم محاسبتها مهما كانت.

وقال الخفاجي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "بعض التحقيقات لا يمكن الإعلان عن مضمونها في الإعلام، لأنها قد تؤثر على الأمن القومي للبلاد، كما أن هنالك جهات مختصة هي من تحدد الوقت المناسب لإعلان تلك النتائج ".

واضاف أن "نتائج التحقيق بمجزرتي الفرحاتية والخيلانية لا يمكن الكشف عن أي معلومة بشأنهما في الوقت الحالي لأنها تجري بسرية تامة"، مبينا أن "الجهات المتورطة بهذه الجرائم، سيتم محاسبتها مهما كانت".

وكان نائب قائد العمليات المشتركة الفريق عبد الامير الشمري، قال أمس الجمعة، إن نتائج التحقيق بجريمتي الفرحاتية والخيلانية اكتملت وستكون هنالك اجراءات تخصهما على أرض الواقع.

وذكر الشمري في تصريح تابعته (بغداد اليوم)، أن " ونتائج التحقيق بجريمتي الفرحاتية والخيلانية اكتملت ولدينا اجراءات على الارض".واستشهد 8 اشخاص واختفى 4 أخرون لم يعرف مصيرهم حتى الآن بجريمة حدثت في قرية ’’الفرحاتية’’ بقضاء بلد التابع لمحافظة صلاح الدين في 17 تشرين الاول الجاري، فيما تكرر المشهد بمجزرة ثانية حدثت قبل 24 ساعة في محافظة ديالى واستهدفت شيخ عشيرة مع 4 ذويه وادت الى استشهادهم.

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