خبير اقتصادي يطالب اللجنة العليا لمكافحة الفساد بعرض ملفاتها على الجمهور

2020/11/14 | 21:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / طالب الخبير الاقتصادي عبد الحسن الشمري اللجنة العليا المختصة بقضايا الفساد بعرض ملفاتها على الجمهور .وقال الشمري في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان الملفات التي تمت معالجتها من قبل اللجنة ، ماتزال مجهولة للعراقيين الذين من حقهم معرفة تفاصيلها واجراءات اللجنة حولها" .واضاف الشمري :" ان اللجنة لم تعقد لحد الان اي لقاءات او مؤتمرات للمتخصصين في مكافحة الفساد او المتخصصين في القطاعات كافة "، مشددا على ضرورة ان تعمل اللجنة بشفافية عالية لمعرفة الجميع عملها./انتهى3

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