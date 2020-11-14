تعرض للاعتقال وواجه الترحيل.. عراقي يحقق الحلم الأميركي بعد معركة قضائية

2020/11/14 | 21:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحقق الحلم الأميركي لرجل عراقي يقيم في ديترويت بولاية ميتشغان بعد أن ظل لسنوات يواجه الترحيل من الولايات المتحدة، في قضية حظيت باهتمام واسع على مستوى الولاية.

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