يار الله يشيد بالدور الفرنسي في مواجهة داعش

2020/11/14 | 21:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، السبت، مع الملحق العسكري الفرنسي لدى العراق التعاون المشترك بين البلدين.



وذكر بيان لوزارة الدفاع، أن "يار الله استقبل في مكتبه مساء السبت (14 تشرين الثاني 2020)، الملحق العسكري الفرنسي في العراق، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين".

وتابع البيان أن "رئيس الأركان أشاد خلال اللقاء بالدور الكبير الذي لعبته القوات الفرنسية ضمن حلف الناتو في معارك التحرير ضد عصابات داعش الإرهابي".

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