الأعرجي من ديالى: سنتخلص من جميع الجماعات الخارجة عن القانون

2020/11/14 | 21:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكد مستشار الأمن الوطني، قاسم الأعرجي، السبت، قرب وصول تعزيزات أمنية الى محافظة ديالى، لاعتقال الجماعات الخارجة عن القانون والتخلص منها، مشيرا إلى تكليف محافظ ديالى بتوفير الخدمات كافة لناحية ابي صيدا.

جاء ذلك في تصريح للأعرجي لوسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم، (14 تشرين الثاني 2020)، قال فيه ان "استخبارات الداخلية ووزارة الدفاع والامن الوطني، اجتمعت مع قائد عمليات ديالى بعد الوصول الى ناحية ابي صيدا للاطلاع على الاوضاع الأمنية في الناحية".

وأضاف، أن "ديالى تحظى باهتمام كبير من قبل القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، حيث وجه بتعزيز القوات الأمنية المتواجدة في المحافظة، وستصل هذه القوات قريبا الى المحافظة، لتقوم باعتقال الذين يحاولون العبث بحياة المواطنين".

وتابع الأعرجي، أنه "تم تكليف محافظ ديالى بتوفير الخدمات كافة لناحية ابي صيدا"، مؤكدا أن "القوات الأمنية ستتمكن من التخلص من جميع الجماعات الخارجة عن القانون".

وكان الأعرجي قد وصل في وقت سابق من اليوم السبت، على رأس وفد رفيع المستوى الى ناحية ابي صيدا، للإطلاع على الاوضاع الأمنية في الناحية.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، اليوم السبت، إنه "تنفيذا لمقررات المجلس الوزاري للأمن الوطني، وصل وفد امني رفيع المستوى برئاسة مستشار الامن القومي الى ديالى لمتابعة الموقف الأمني في المحافظة".

وأوضح البيان، أن "الوفد قد ضم نائب العمليات المشتركة ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات ومدير الاستخبارات العسكرية ومسؤولين امنيين آخرين"، مشيرا الى ان "الوفد الامني اجرى زيارة لناحية أبي صيدا للإطلاع على الأوضاع الأمنية هناك وللوقوف عن كثب على سير عمل القوات الأمنية فيها".

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