سبب انتشار سرطان الانتاج الخدماتي - سعيد زارا

2020/11/14 | 22:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_زارا كلنا يعرف خطورة السرطان على الجسم البشري ان لم يتم تشخيصه في البداية ، فهو ينتشر بسرعة بحيث يدمر و يتلف الأنسجة و الخلايا السليمة ...الخ ، و كذلك يفعل الانتاج الخدماتي في المجتمعات البشرية فهو ينتشر بسرعة و يتلف القوى الانتاجية و يبدد ما راكمته البشرية من ثروة و يفسد النسيج الاجتماعي بتفشي كل مظاهر الانحطاط من دعارة و تجارة في الاعضاء البشرية و المخدرات و السلاح ...الخ.



بدون تشخيص علمي لخطورة تس ......





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