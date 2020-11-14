مقتل شخصين وإصابة ثالث في هجوم بفرنسا

2020/11/14 | 22:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أفادت صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية بمقتل شخصين وإصابة ثالث بجروح خطيرة، بعد تعرضهم لهجوم بأداة حادة في مدينة شوليه، غرب البلاد.

ونقلت وكالة “أ.ف.ب” عن المدعي العام في مدينة أنجيه إيريك بوييار أنه “تم توقيف شخص مشتبه به في تنفيذ هذا الهجوم”، مشيرا إلى أنه “السلاح المستخدم في الهجوم هو أداة قطع.



ولا توجد شخصية إرهابية مزعومة متهمة في الوقت الحالي “.

ولفت إلى أنه “من السابق لأوانه تقديم الرجل الموقوف على أنه منفذ الهجوم”.

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