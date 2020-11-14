جولة جديدة من المباحثات العسكريّة بين العراق وفرنسا

2020/11/14 | 22:13 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرشهدت العاصمة بغداد، السبت، جولة جديدة من المباحثات العسكرية بين العراق وفرنسا.

وذكر بيان لوزارة الدفاع، 14 تشرين الثاني/نوفمبر، أنّ "رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله استقبل، في مكتبه الملحق العسكريّ الفرنسيّ في العراق".

وأوضح البيان، أن "اللقاء شهد بحث العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين"، مشيرًا إلى أن "رئيس الأركان أشاد خلال اللقاء بالدور الكبير الذي لعبته القوات الفرنسيّة ضمن حلف الناتو في معارك التحرير ضد داعش".

وعبر وزير الدفاع، جمعة عناد، الثلاثاء 11 تشرين الثاني/نوفمبر، عن رغبة العراق بشراء طائرات "رافال" الفرنسية من الجيل الرابع.

وقالت وزارة الدفاع في بيان، إنّ "هدف الوحيد من زيارة وزير الدفاع إلى فرنسا هو تعزيز قدرات الجيش العراقي بأحدث الأسلحة والمعدات".

وأكد عناد، وفق البيان، أنّ "هناك رغبة بالتعاقد لشراء طائرات (رافال الجيل الرابع بلس) من فرنسا"، مبينًا أن ملف الصفقة سيعرض مجلس الوزراء.

وتلقت أجهزة الأمن بصنوفها كافة، في وقت سابق، تعليمات مشددة على مواصلة التدريب والتعبئة "استعدادًا للمرحلة المقبلة".

فيما أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الأربعاء، استئناف العمليات العسكرية في سلسلة جبال مكجول والخانوكة في صلاح الدين، بالتزامن مع عمليات أخرى في صحراء الأنبار.

الاستنفار الأمني جاء عقب تسجيل خروقات أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في محافظات صلاح الدين ونينوةى وديالى، فضلاً عن العاصمة بغداد خلال الأسابيع الأخيرة الماضية، كان آخرها مهاجمة نقطة أمنية في قرية في الرضوانية، جنوب غربي العاصمة.

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