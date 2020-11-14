القبض على متسولتين أثناء محاولة سرقة منزل في كركوك

2020/11/14 | 22:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ألقت شرطة النجدة، السبت، القبض على امرأتين متسولتين، حاولتا سرقة منزل في كركوك.



وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقى "ناس"، (14 تشرين الثاني 2020)، إنه "تمكنت شرطة نجدة كركوك التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة من إلقاء القبض على متسولتين اثنتين داخل منزل أحد المواطنين في منطقة حي الواسطى، حيث أتصل أحد المواطنين على الخط الساخن لقسم نجدة كركوك (١٠٤) وأبلغ بوجود امرأتين داخل منزله يرومان سرقة داره".

وتابع، "شرعت دوريات مفارز شرطة النجدة الى مكان الحادث، وتم إلقاء القبض عليهما داخل المنزل وتسليمهما الى الجهات المختصة".

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