2020/11/14 | 22:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أفادت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، السبت، بمقتل شخصين وإصابة ثالث بجروح خطيرة، بعد تعرضهم لهجوم بأداة حادة في مدينة شوليه، غرب البلاد.



ونقلت فرانس برس، عن المدعي العام في مدينة أنجيه إيريك بوييار، (14 تشرين الثاني 2020)، أنه: "تم توقيف شخص مشتبه به في تنفيذ هذا الهجوم"، مشيراً إلى أن "السلاح المستخدم في الهجوم هو أداة قطع، ولا توجد شخصية إرهابية مزعومة متهمة في الوقت الحالي".

ولفت بوييار إلى أنه من "السابق لأوانه تقديم الرجل الموقوف على أنه منفذ الهجوم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل شخصين وإصابة ثالث في فرنسا) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل شخصين وإصابة ثالث في فرنسا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).