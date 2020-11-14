2020/11/14 | 22:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – كاروان باعذري اتفاقية شنكال التي ابرمت بين حكومة اقليم كردستان والحكومة العراقية لتطبيع الأوضاع في شنكال، خلقت الكثير من ردود الأفعال الداخلية والدولية.على الرغم من ترحيب دول العالم منها فرنسا وأمريكا والاردن ودول اخرى بهذه الاتفاقية، الا انها تسببت بتقسيم الايزيدية الى قسمين، قسم منهم يدعمون الاتفاقية والقسم الاخر يقف ضدها.الايزيديين …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في شنكال يقفون ضدها وفي المخيمات معها.. بعد المصادقة على قانون الاقتراض ماذا عن اتفاقية شنكال؟) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في شنكال يقفون ضدها وفي المخيمات معها.. بعد المصادقة على قانون الاقتراض ماذا عن اتفاقية شنكال؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).