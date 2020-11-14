2020/11/14 | 22:23 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضيته حازت اهتماما واسعا.. عراقي يحقق الحلم الأمريكي بعد معاناة طويلة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/14 | 22:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قضيته حازت اهتماما واسعا.. عراقي يحقق الحلم الأمريكي بعد معاناة طويلة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قضيته حازت اهتماما واسعا.. عراقي يحقق الحلم الأمريكي بعد معاناة طويلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).