ضحايا في هجوم بأداة حادة بمدينة شوليه الفرنسية

2020/11/14 | 22:29 - المصدر: NRT عربية

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قتل شخصان وإصيب ثالث بجروح خطيرة، السبت، اثر تعرضهم لهجوم بأداة حادة في مدينة شوليه الفرنسية، بحسب صحيفة "لو فيغارو".

من جهته قال المدعي العام في مدينة أنجيه، إيريك بوييار، اليوم، (14 تشرين الثاني 2020)، أنه "تم توقيف شخص مشتبه به في تنفيذ هذا الهجوم"، مشيرا إلى أن "السلاح المستخدم في الهجوم هو أداة قطع.



ولا توجد شخصية إرهابية مزعومة متهمة في الوقت الحالي".

وأوضح بوييار، أنه "من السابق لأوانه تقديم الرجل الموقوف على أنه منفذ الهجوم"، وفقا لما نقلته وكالة "أ.ف.ب".

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