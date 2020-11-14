توقعات الطقس: أمطار محدودة واستقرار في أغلب المدن

2020/11/14 | 22:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

تشير توقعات احوال الطقس، السبت، إلى أمطار محدودة تشهدها بعض مناطق البلاد، فيما تستقر الاجواء في أغلب المدن، خلال اليومين المقبلين.

ولخص الراصد الجوي نائل العلي، في تدوينة عبر صفحته "حالة الطقس في العراق برؤية نائل العلي"، اليوم، (14 تشرين الثاني 2020)، النشرة الجوية في البلاد كما يلي:

1- حالة عدم استقرار تؤثر على المنطقة الشمالية والجنوبية والغربية وتنقسم إلى قسمين رئيسيين:-

القسم الأول: يوم غد الأحد.

تشمل المنطقة الجنوبية والغربية فقط.

أمطار متفرقة خفيفة لفترات قصيرة، تكون متوسطة في مناطق البادية.



تشمل مناطق البصرة وجنوب ذي قار وجنوب ميسان.



والفرص ضعيفة شمال المثنى وذي قار وميسان وايضا مركز ميسان.



ممكن ان تزداد في بعض الأحيان.

المنطقة الغربية: أمطار متوسطة تزداد احيانا على المناطق الغربية الحدودية مع سوريا والاردن.



ولاتوجد أمطار في المنطقتين الوسطى والشمالية.

القسم الثاني: يوم الاثنين.

أمطار متوسطة إلى غزيرة احيانا تشمل مناطق نينوى واربيل ودهوك وشمال صلاح الدين.



وبشكل ضعيف على مناطق كركوك والسليمانية.

احتمالية فرص زخات خفيفة على بعض مناطق الوسط يوم الاثنين.



عموما الفرص ضعيفة .وايضا ضعيفة على المناطق الجنوبية.

2- درجات الحرارة العظمى خلال النهار كما يلي:-

المنطقة الشمالية..



17 إلى 20

المنطقة الوسطى..



22 إلى 25

المنطقة الجنوبية..



23 إلى 24

المنطقة الغربية...



19 إلى 20

3- درجات الحرارة الصغرى خلال الفجر كما يلي:-

المنطقة الشمالية..



5 إلى 10

المنطقة الوسطى..



10 إلى 12

المنطقة الجنوبية..



12 إلى 13

المنطقة الغربية ...



6 إلى 8

4- الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة لاتتجاوز سرعتها 10 كم بالساعة.



تنشط احيانا إلى 15 كم بالساعة في المناطق الجنوبية خلال النهار".

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