الهجرة تعتزم إطلاق العديد من المكاتب التابعة لها في دول الشرق الأوسط

2020/11/14 | 22:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

اكدت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو ، ان الوزارة بصدد إطلاق العديد من المكاتب التابعة لها في دول الشرق الأوسط.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم السبت، ان وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو التقت بعدد من أبناء الجالية العراقية في مقر السفارة العراقية بالعاصمة التركية أنقرة وممثلين عن الجالية من بعض الولايات التركية واستمعت الى أبرز مشاكلهم ووعدت بإيجاد الحلول الممكنة لها، وبحضور رئيس لجنة العمل والهجرة النيابية رعد الدهلكي .

وأشارت الوزيرة، الى ان الوزارة بصدد إطلاق العديد من المكاتب التابعة لها في دول الشرق الأوسط وأوربا لتقديم الخدمات للجاليات العراقية " ، مبينة ان وزارة الهجرة ستتوجه في المرحلة القادمة الى دول الجوار تلبيةً لمناشدات العراقيين وخاصة في تركيا.

وتابعت، انه "سيكون هناك دوراً كبيراً وجدياً في إزالة المعوقات التي يواجهونها، وذلك بالتعاون مع بقية الوزارات والجهات ذات العلاقة، وسنقدم كل ما نستطيع تقديمه من خدمات لكل مواطن عراقي داخل وخارج العراق ".

واوضحت، أنها " ستعمل على حل ما يمكن حله من مشاكل الجالية العراقية بالتعاون مع بقية الوزارات والجهات ذات العلاقة " ، مضيفة بالقول :" استحدثنا اللجنة الوطنية العليا لمتابعة العراقيين بالخارج التي سيتم تفعيلها خلال الأيام القليلة المقبلة، وستضع اللجنة الحلول المناسبة لمشاكل العراقيين المتواجدين في الخارج ".

من جانبه، وعد رئيس لجنة العمل والهجرة النيابية رعد الدهلكي بحل مشاكل أبناء الجالية ضمن اختصاص لجنته، وخصوصا فيما يتعلق برواتب شبكة الحماية الاجتماعية التي توقف صرفها لبعض المشمولين بها من المقيمين بتركيا .

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