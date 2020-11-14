لا يمكن لكوكب الأرض أن ينجو من أربعة سنوات أخرى من رئاسة ترامب ! - شادي الشماوي

2020/11/14 | 22:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شادي_الشماوي جريدة " الثورة " الأعداد 670-671- 672 ، 19 أكتوبر - 2 نوفمبر 2020الجزء الأوّل : الحاجز المرجاني الكبير و الأمازونhttps://revcom.us/a/670/planet-cannot-survive-four-more-years-of-trump-part-1-en.htmlملاحظة للناشر : تلقّينا المقال التالي من قارئ لل ......





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