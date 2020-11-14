قبرص تعتبر زيارة إردوغان إلى مدينة فاروشا

2020/11/14 | 22:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت قبرص، السبت، الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى منتجع ساحلي متنازع عليه في الجزيرة، في ذكرى تأسيس جمهورية شمال قبرص التركية التي لا تعترف بها سوى أنقرة.

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