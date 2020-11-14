محافظ البصرة يصادق على عودة الدوام في المدارس

2020/11/14 | 22:42 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ صفاء الفريجيصادق رئيس خلية الازمة المحلية في البصرة المحافظ اسعد عبد الامير العيداني على محضر الاجتماع المشترك بين دائرتي صحة البصرة ومديرية تربية المحافظة المتعلق بعودة الدوام في المدارس حيث تضمن محضر الاجتماع عدة قرارات ينبغي الالتزام بها اثناء دوام الكوادر التربوية والطلبة في المدارس.وقال العيداني في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه انه صادق على محضر الاجتماع الذي قدم من قبل دائرة صحة البصرة المتعلق بعودة الدوام في المدارس حيث تضمن المحضر عدة نقاط ينبغي الالتزام بها في المدارس حيث تم تحديد الدوام لمدة (4) أيام في الأسبوع الواحد لكل مرحلة والذي سيشمل المدارس الأهلية والحكومية والالتزام بان يكون عدد الطلبة في الصف الواحد بين (١٥- ٢٠) طالب وارتداء الكمامات داخل وخارج الصفوف وتوفير المعقمات في الصفوف والحمامات وتكون المسافة بين كل طالب داخل الصف أكثر من متر ونصف وفي جميع الاتجاهات ومنع استعارة المستلزمات بين طالب وأخر مع توفر التهوية للصفوف من خلال فتح الشبابيك فضلاً عن القيام بعملية التعفير بشكل يومي وبعد خروج الطلبة من المدارس باستعمال مادة الكلور .وأضاف محافظ البصرة ان محضر الاجتماع تضمن ايضاً مراقبة دخول وخروج الطلبة في المدرسة بشكل نظامي وبدون تجمع وتكون الفرصة بين الدروس في أوقات مختلفة لكل صف لمنع تجمع الطلبة والتاكيد على دور المنسقين الصحيين في المدارس والتنسيق مع المراكز الصحية والقطاعات لغرض تدريبهم واقامة دورات للمنسقين الصحيين حول الإجراءات الوقائية وأعراض المرض ابتداءً من الاسبوع المقبل وإرسال اي طالب مصاب بالحمى او اعراض الالتهابات التنفسية الى المركز الصحي مع الأخبار عن اي حالة في عائلة الطالب المصاب بكورونا واجراء الفحص الطبي للطلبة داخل المدارس وتخصيص اول نصف ساعة في المدرسة بالقاء محاضرة عن المواضيع الصحية من قبل المنسق الصحي والتشديد على أصحاب الحوانيت بالشروط الصحية وبيع المواد المغلفة فقط ولا يجوز تحضير مواد غذائية داخل الحانوت وسيتم متابعة وغلق اي حانوت مخالف اضافة الى مراعاة التباعد في سيارات النقل الجماعي للطلبة .

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