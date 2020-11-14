اشارت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الى ان وزارة المالية ستبدأ إطلاق رواتب الموظفين ابتداءً من يوم غد و صرف راتب شهرين متتاليين مرتبط بدائرة الموظف بالتوزيع التدريجي كالآتي
1-الدفاع الاحد والأثنين يوم 15و16
2-الداخلية الثلاثاء والاربعاء يوم 17و18
3-الصحة الخميس والأحد يوم 19و20
4-الكهرباء والتجارة الأثنين والثلاثاء يوم21و22
5-النفط الاربعاء والخميس يوم 23و24
6-الوقفين الشيعي والسني الأحد والأثنين يوم25و26
7-التربية الثلاثاء والأربعاء يوم 27و28
8- ماتبقى من الوزارات يوم29 و30 والمؤسسات الحكومية
هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية : جدول تواريخ توزيع الرواتب للوزارات 7 SKY TV.
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