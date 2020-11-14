اليونان تغلق جميع المدارس جراء الفيروس والمستشفيات تبلغ حد طاقتها

2020/11/14 | 22:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اثينا-(أ ف ب) – أعلنت اليونان السبت إغلاق المدارس الابتدائية ودور الحضانة ومراكز رعاية الأطفال وسط ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد فيما بلغ النظام الصحي الوطني حدود طاقته الاستيعابية.وقال وزير الصحة فاسيليس كيكيلياس في بيان إن “الحكومة اليونانية قررت تعليق عمل المدارس حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر”.وأضاف أن “إغلاق المدارس الابتدائية آخر […]

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