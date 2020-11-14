وزير الدفاع الأميركي الجديد يقول للجنود “حان وقت العودة إلى الوطن”

2020/11/14 | 22:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن,=(أ ف ب) – أبدى وزير الدفاع الأميركي بالوكالة الجديد كريستوفر ميلر السبت عزمه تسريع سحب القوات الأميركية من أفغانستان والشرق الأوسط قائلا “حان وقت العودة إلى الوطن”.وقال ميلر “جميع الحروب يجب أن تنتهي” وذلك في أول رسالة له للقوات المسلحة الأميركية منذ أن عينه الرئيس دونالد ترامب الإثنين وزيرا للدفاع بالوكالة.وأكد […]

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