أمانة مجلس الوزراء تصدر بياناً بشأن جداول توزيع الرواتب

2020/11/14 | 22:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم السبت، ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، من جداول خاصة بتوزيع الرواتب لموظفي الدولة.

وقالت الامانة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انها “تنفي ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، من جداول خاصة بتوزيع الرواتب لموظفي الدولة”، داعية وسائل الإعلام “بتوخي الدقة في تداول المعلومات، ونقلها عبر القنوات الرسمية للأمانة العامة لمجلس الوزراء”.

واكدت ان ” وزارة المالية، ستقوم بوضع الجداول الخاصة بتوزيع الرواتب، للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة”.

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