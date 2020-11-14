المكتب السياسي يدعو الى تأجيل اجتماع الرئاسات الثلاث

2020/11/14 | 23:00 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشراف الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني لاهور شيخ جنكي، عقد المكتب السياسي يوم السبت، اجتماعا لبحث مستجدات الاوضاع السياسية والمتغيرات وخاصة مسألة رواتب ومعيشية شعب كوردستان.

وخلال الاجتماع الذي حضره رئيسة برلمان كوردستان وعدد من نواب كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب وممثل فريق المباحثات بين حكومتي الاقليم والاتحادية، اكد المكتب السياسي اهمية وحدة الصف بين الكتل الكوردستانية في مجلس النواب حول قانون تمويل العجز المالي، والاصرار على حماية وحدة الصف، لضمان الحقوق الدستورية لشعب كوردستان.

ومن اجل ايجاد ارضية ملائمة للتباحث والتوصل لقرار مناسب، يصب لمصحلة موظفي اقليم كوردستان وتحسين الاوضاع المعيشية ووحدة صف القوى والاطراف السياسية في كوردستان، يدعو المكتب السياسي، بشكل رسمي، الرئاسات الثلاث في اقليم كوردستان، تأجيل اجتماعها المقرر انعقاده يوم غد الاحد 2020/11/15، الى وقت آخر، لكي يتسنى المجال لجميع الاحزاب والاطراف السياسية في كوردستان، الذين لديهم ممثلين بمجلس النواب المشاركة فيه.

ان المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني يرى، استمرار المباحثات مع الحكومة الاتحادية، افضل حل للوصول الى اتفاق يضمن المستحقات المالية للاقليم والرواتب ومعيشة شعب كوردستان.

ويؤكد المكتب السياسي على التزام حكومة اقليم كوردستان بتنفيذ فحوى الاتفاقيات وعلى الحكومة الاتحادية الالتزام باسس التوافق والدستور الدائم للتوصل الى اتفاق اساسي بشأن المستحقات المالية ورواتب شعب كوردستان.

ان الاتحاد الوطني الكوردستاني، وحول نفس المسألة، ولضمان المستحقات المالية للاقليم ورواتب موظفي كوردستان، وحل المشاكل، يواصل جهوده ويطمئن شعب كوردستان انه لن يقصر في ذلك.

PUKmedia ترجمة‌

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