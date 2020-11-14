الصحة العالمية تسجل زيادة غير مسبوقة بإصابات كورونا

2020/11/14 | 23:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

سجلت منظمة الصحة العالمية، السبت، حصيلة قياسية جديدة لإصابات فيروس كورونا المستجد في العالم، بتشخيص 657 ألف حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.





وقالت المنظمة الدولية، اليوم، (14 تشرين الثاني 2020)، في إحصائية يومية خاصة بسير الجائحة، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العالم ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 657312 حالة ليبلغ 53164803.

وتمثل هذه الحصيلة ارتفاعا قياسيا للإصابات بالفيروس على أساس يومي في العالم، وبلغ الرقم القياسي السابق لهذا المؤشر، الذي تم تسجيله أمس 13 تشرين الثاني، 628136 حالة.

وجاءت أكثر من 43% من الحالات الجديدة من نصيب المنطقة الأوروبية، التي سجلت فيها 285332 إصابة، بينما تم رصد 269225 في الأميركيتين الشمالية والجنوبية، بينما يحتل جنوب شرق آسيا المركز الـ3 في هذه القائمة بـ55551.

كما أعلنت المنظمة رصدها 9797 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، مقابل 9623 في بيانات أمس، لتصل الحصيلة العامة لضحايا الجائحة في العالم 1300576.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت وزارة الصحة العراقية، الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان، انه تم تسجيل 43 حالة وفاة مقابل 2419 إصابة جديدة و2370 شخصا تماثلوا للشفاء.

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