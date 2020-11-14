امانة مجلس الوزراء تنفي ما تم تداوله من جداول خاصة بتوزيع الرواتب

2020/11/14 | 23:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

نفت الامانة العامة لمجلس الوزراء، ما تم تداوله من جداول خاصة بتوزيع رواتب الموظفين.

وذكرت الامانة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم السبت، انها تنفي ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، من جداول خاصة بتوزيع الرواتب لموظفي الدولة، داعية وسائل الإعلام الى توخي الدقة في تداول المعلومات، ونقلها عبر القنوات الرسمية للأمانة العامة لمجلس الوزراء.

واضافت، ان وزارة المالية، ستقوم بوضع الجداول الخاصة بتوزيع الرواتب، للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة.

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