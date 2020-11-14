2020/11/14 | 23:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

نفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، نشرها جداول خاصة بتوزيع الرواتب.وذكرت الأمانة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "تنفي ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حول نشرها جداول خاصة بتوزيع الرواتب لموظفي الدولة".ودعت وسائل الإعلام، الى "توخي الدقة في تداول المعلومات، ونقلها عبر القنوات الرسمية للأمانة العامة لمجلس الوزراء".ولفتت الى أن "وزارة المالية، ستقوم بوضع الجداول الخاصة بتوزيع الرواتب، للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمانة العامة لمجلس الوزراء تنفي وجود جداول خاصة بتوزيع الرواتب لموظفي الدولة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمانة العامة لمجلس الوزراء تنفي وجود جداول خاصة بتوزيع الرواتب لموظفي الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).