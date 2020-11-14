أمانة مجلس الوزراء تنفي وجود جداول خاصة بتوزيع رواتب الموظفين

2020/11/14 | 23:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد نفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم السبت، ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، من جداول خاصة بتوزيع الرواتب لموظفي الدولة”.وذكرت الامانة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنها تنفي ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، من جداول خاصة بتوزيع الرواتب لموظفي الدولة، فيما دعت” وسائل الإعلام …

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