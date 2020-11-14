نائب يكشف عن ادراج طلب إقالة الحلبوسي بجلسة البرلمان المقبلة

2020/11/14 | 23:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت كتلة المشروع العربي، السبت، عن ادراج طلب اقالة الحلبوسي بجلسة البرلمان المقبلة بعد تجاوز عدد النواب الموقعين على اقالته 100 نائب، مبينة ان سبب اقالته لتحركاته المشبوهة لإقامة الاقليم السني.وقال عضو كتلة المشروع العربي احمد الجربا في تصريح صحفي، إن “نواب من مختلف الكتل السنية والشيعية والكردية وقعو على طلب …

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