القبض على 3 متهمين بالتعاطي والمتاجرة بالمواد المخدرة في ذي قار

2020/11/14 | 23:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ذي قار القت شعبة مخدرات الناصرية ، اليوم السبت ، القبض على ثلاثة متهمين بالتعاطي والمتاجرة بالمواد المخدرة.وقال بيان صادر عن مديرية شرطة ذي قار تلقى “النور نيوز” نسخة منه ان ” مفارز شعبة المخدرات والمؤثرات العقلية في الناصرية ، القت القبض على ثلاثة متهمين بالتعاطي والمتاجرة بالمخدرات ، وضبطت داخل منازلهم …

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