الامانة العامة لمجلس الوزراء تنفي وضع جداول خاصة بتوزيع رواتب الموظفين

2020/11/14 | 23:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / نفت الامانة العامة لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، من جداول خاصة بتوزيع الرواتب لموظفي الدولة، مبينة :" ان وزارة المالية ستقوم بوضع الجداول الخاصة بتوزيع الرواتب، للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة"./ انتهى3

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