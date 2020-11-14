اصابة ثلاثة مدنيين بسقوط قذيفتي هاون جنوب الموصل

2020/11/14 | 23:11 - المصدر: وكالة نينا

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الموصل /نينا/اصيب ثلاثة مدنيين بسقوط قذيفتي هاون جنوب الموصل.وقال مصدر امني للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ :" ان قذيفتي هاون سقطتا بالقرب من مطعم شعبي في ناحية حمام العليل ، 20كم جنوب الموصل ، ما ادى الى اصابة ثلاثة مدنيين ، تم نقلهم الى المستشفى "./ انتهى

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